Характерной чертой экономического развития россии в первой половине 19 века

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Важнейшей особенностью социально-экономического развития России в первой половине XIX в. (или, как принято говорить, в предреформенные годы) являлся прогрессирующий процесс разложения феодально-крепостнической системы. Начало этого процесса можно отмести ко второй половине XVIII в. , более отчетливо он стал проявляться в последнее его тридцатилетие. В 30-50-е годы XIX в. противоречия между старыми феодальными производственными отношениями и развивающимися производственными силами общества достигают степени конфликта, т. е. перерастают в кризис феодального способа производства. В недрах крепостнической системы в этот период развивались новые капиталистические отношения. Современная отечественная историография отказывается от бытовавшей ранее трактовки кризиса феодально-крепостнической системы как времени состояния полного упадка. Наряду с кризисными явлениями (регрессивными процессами, происходившими в помещичьей деревне, базировавшейся на крепостном труде) наблюдалось и заметное развитие производственных сил. Правда, происходило оно прежде всего на базе мелкотоварного и капиталистического производства. Сельское хозяйство В условиях аграрной страны эти процессы наиболее рельефно проявлялись в сельскохозяйственной сфере. Для феодализма в целом характерна феодальная собственность на землю (помещика или феодального государства) при наличии мелкого крестьянского хозяйства, имевшего свой земельный надел и другие средства производства и включенного в экономическую структуру хозяйства феодала. При этом хозяйство носило натуральный характер, а принуждение было внеэкономическим (личная зависимость крестьянина от помещика) , свойственным для этого способа производства был и низкий рутинный уровень применяемой техники.. . Промышленность Наиболее заметным явлением в развитии русской промышленности стало начало промышленного переворота. В техническом плане он выразился в переходе от мануфактуры (где уже наблюдалось внутрипроизводственное разделение труда и частично применялось водяное колесо) к фабрике, оборудованной паровыми двигателями. Социальный аспект состоял в том, что в ходе промышленного переворота происходило быстрое формирование двух классов капиталистического общества - промышленного пролетариата и буржуазии.. . Транспорт Важные прогрессивные изменения произошли в России в области транспорта. В первой половине XIX в. в стране появились железные дороги: Царскосельская (1837), Варшавско-Венская (1839-1848), Петербургско-Московская (1843-1851). В предреформенвые годы было построено свыше 8 тыс. верст шоссейных дорог. Однако этого было явно недостаточно для огромной страны. Основная масса грузов по-прежнему перевозилась по воде. На рубеже XVIII-XIX вв. была построена система каналов, связавшая Волгу с Балтийским бассейном (Мариинская и Тихвинская системы) , Днепр через Огинский, Березинский, Днепровско-Бугский канал был связан с западными реками. Заметно выросло число пароходов. Первый пароход был испытан на Неве в 1815г. , а в 1860 г. по рекам, озерам и морям России плавало уже более 300 пароходов.