Что такое линия горизонт

Гость: Гость:

Видимый горизонт - линия, по которой небо кажется граничащим с земной поверхностью. При совершенно ровном рельефе или на море видимый горизонт представляет собой правильную окружность, диаметр которой увеличивается с увеличением высоты точки наблюдения. Обычно видимый горизонт расположен ниже математического горизонта