Что такое линия горизонт
Математика
Что такое линия горизонт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видимый горизонт - линия, по которой небо кажется граничащим с земной поверхностью. При совершенно ровном рельефе или на море видимый горизонт представляет собой правильную окружность, диаметр которой увеличивается с увеличением высоты точки наблюдения. Обычно видимый горизонт расположен ниже математического горизонта
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