Будова слова розмовляти
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Будова слова розмовляти
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Розмовляти - роз-префікс,мов- корінь, л - суфікс,я-суфікс,ти -суфікс або закінчення так і так правильно
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