Помогите решить тест (2 вариант)

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Помогите решить тест (2 вариант)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г , а ,г , б ,в ,д , а , в , а , г ,а
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