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Что такое луна срочно присрочно????
География
Что такое луна срочно присрочно????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луна это спутник земли
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