Что такое лупа.и как ей пользоваться

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Лупа — это особое увеличительное стекло. Во многих случаях ее применение весьма полезно, особенно для начинающих. С помощью лупы вы можете проверить камень на наличие сколов или царапин, или же более тщательно рассмотреть некоторые типы явных включений. Но, все равно, помните, что несмотря на использование лупы, вам не хватит ни знаний, ни навыков для того, чтобы разглядеть и понять многочисленные знаковые признаки, которые очевидны для опытного ювелира или геммолога. Никакие книги не дадут вам этих знаний и навыков. Не питайте иллюзий, не пытайтесь выдать невежественность за действительное знание. Иначе настоящий ювелир просто не станет с вами разговаривать, но зато вы очень легко сможете стать жертвой недобросовестного продавца.