Сочинение на тему: "За что я люблю детские журналы?"

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Сочинение на тему: "За что я люблю детские журналы?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть очень интересные журналы. но также есть детский ,в нем очень много юмористических стихов сказок и многого другого. есть многие детские журналы такие как непоседа Иван Царевич и. т. д. в детских журналах даже есть загадки и игры и многое другое .Мне очень нравится читать детские журналы !!они так интересны и увлекательны!!!
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