Петя пашел в магазин в 16ч 45 мин. Его любимый фильм начинается в 17 ч. 10 мин. Расстояние до магазина Петя может пробежать за 10 мин. Успеет ли Петя домой до начало фильма?

Гость: Гость:

16ч.45мин+ 10мин.= 16ч.55мин. в это время Петя дойдёт до магазина 16.ч.55мин.+10мин= 17ч.05мин в это время будет дома. Следовательно, если Петя в самом магазине будет не более 5 минут, то на фильм успеет.