Петя пашел в магазин в 16ч 45 мин. Его любимый фильм начинается в 17 ч. 10 мин. Расстояние до магазина Петя может пробежать за 10 мин. Успеет ли Петя домой до начало фильма?
Математика
Петя пашел в магазин в 16ч 45 мин. Его любимый фильм начинается в 17 ч. 10 мин. Расстояние до магазина Петя может пробежать за 10 мин. Успеет ли Петя домой до начало фильма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16ч.45мин+ 10мин.= 16ч.55мин. в это время Петя дойдёт до магазина 16.ч.55мин.+10мин= 17ч.05мин в это время будет дома. Следовательно, если Петя в самом магазине будет не более 5 минут, то на фильм успеет.
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