Помогите решить задачу из теста. Составьте уравнение к задаче, обозначив буквой x прибыль в первом полугодии. Прибыль фирмы за год составила 380.000 рублей, причем во втором полугодии прибыль оказалась на 10% ниже, чем в перв...
Алгебра
Помогите решить задачу из теста. Составьте уравнение к задаче, обозначив буквой x прибыль в первом полугодии. Прибыль фирмы за год составила 380.000 рублей, причем во втором полугодии прибыль оказалась на 10% ниже, чем в первом. Найдите прибыль фирмы в первом полугодии. 1) x+0,1x=380.000 2) 1,1x+x=380.000 3) 0,9x=380.000 4) x+0,9x=380.000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X- прибыль 1 полугодия; x-0,1x=0,9x - прибыль 2 полугодия; 380 - годовая прибыль; Уравнение: x+0,9x=380; 1,9x=380; x=380:1,9=200. Ответ: 4) x+0,9x=380.000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Петя пашел в магазин в 16ч 45 мин. Его любимый фильм начинается в 17 ч. 10 мин. Расстояние до магазина Петя может пробежать за 10 мин. Успеет ли Пе...
Физика
Определите давление жидкости на дно сосуда цилиндрической формы. Высота столба ж??дкости в сосуде равна 20 см, а ее плотность 1030кг/м в кубе
Русский язык
В предложении" Я хочу нарисовать её акварельными красками","её" это существительное? Помогите пожалуйста, очень срочно!!!