Помогите решить задачу из теста. Составьте уравнение к задаче, обозначив буквой x прибыль в первом полугодии. Прибыль фирмы за год составила 380.000 рублей, причем во втором полугодии прибыль оказалась на 10% ниже, чем в перв...

Алгебра

Помогите решить задачу из теста. Составьте уравнение к задаче, обозначив буквой x прибыль в первом полугодии. Прибыль фирмы за год составила 380.000 рублей, причем во втором полугодии прибыль оказалась на 10% ниже, чем в первом. Найдите прибыль фирмы в первом полугодии. 1) x+0,1x=380.000 2) 1,1x+x=380.000 3) 0,9x=380.000 4) x+0,9x=380.000

Автор: Гость