Что такое материя с точки зрения физики
Физика
Что такое материя с точки зрения физики
Ответ(ы):
Гость:
Что она обладает массой или, что с точки зрения физики то же самое, энергией
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За первый день бригада дорожных рабочих отремонтировала 200 кв. м дорожного полотн??, что составило одну пятую часть всего запланированного объёма ...
Русский язык
В каких частях слова могут встретиться безударные гласные? Полёт, сестра, гвозди??, (под) веткой, свисток, дворник, зашла, курочка, (на) даче, по...
Русский язык
Помогите пожалуйста написать красивое сочинение С ОБРАЩЕНИЕМ подруге.Начиная со слов Здравствуй.И используя обращения:милая подруга,родная и тд.