Что такое материя с точки зрения физики

Физика
Что такое материя с точки зрения физики
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что она обладает массой или, что с точки зрения физики то же самое, энергией
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