Что такое морфологический разбор слова и морфемный разбор слова (объясните корот??о и понятно)

Гость: Гость:

Морфологический разбор- разбор частей речи. Нужно назвать что перед тобой: сущ., прил., глаг или др. Дать характеристику: род, число, падеж, скл.. спр., лицо чем является в предложении А морфемный- это разбор слова по составу: корень , приставка, суффикс, основа. Морфема- часть слова.