Что такое морфологический разбор слова и морфемный разбор слова (объясните корот??о и понятно)

Русский язык
Что такое морфологический разбор слова и морфемный разбор слова (объясните корот??о и понятно)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфологический разбор- разбор частей речи. Нужно назвать что перед тобой: сущ., прил., глаг или др. Дать характеристику: род, число, падеж, скл.. спр., лицо чем является в предложении А морфемный- это разбор слова по составу: корень , приставка, суффикс, основа. Морфема- часть слова.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите написать монолог на тему: Мы не можем выбирать родственников, но можем выбирать друзей.
Ответить
Математика
Один рабочий изготовил 12 деталей а другой 18 таких же деталей. Второй рабочий потратил на 30 мин больше чем первый сколько минут потратил каждый р...
Ответить
Математика
2a*8 возможно как-то сократить?
Ответить
Математика
Номер 497 маьнматика 5 класс учебник мерзляк
Ответить
Обществознание
Помогите составить кроссворд со словом "деятельность"?(и вопросы тоже надо) Помо??ите прошу!!! 6 класс
Ответить