Что такое морфологический разбор слова и морфемный разбор слова (объясните корот??о и понятно)
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Что такое морфологический разбор слова и морфемный разбор слова (объясните корот??о и понятно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфологический разбор- разбор частей речи. Нужно назвать что перед тобой: сущ., прил., глаг или др. Дать характеристику: род, число, падеж, скл.. спр., лицо чем является в предложении А морфемный- это разбор слова по составу: корень , приставка, суффикс, основа. Морфема- часть слова.
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