Помогите написать монолог на тему: Мы не можем выбирать родственников, но можем выбирать друзей.
Английский язык
Помогите написать монолог на тему: Мы не можем выбирать родственников, но можем выбирать друзей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иногда друзей выбирают, чаще они появляются сами, причём в тот момент когда нужны! Вернее появляютс люди в вашем окружении и уже вы выбираете будет ли этот человек вашим другом, достоин ди он чтобы переломить с ним хлеб и соль ( так было раньше на Руси) , можно ли ему верить?
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