Помогите написать монолог на тему: Мы не можем выбирать родственников, но можем выбирать друзей.

Гость: Гость:

Иногда друзей выбирают, чаще они появляются сами, причём в тот момент когда нужны! Вернее появляютс люди в вашем окружении и уже вы выбираете будет ли этот человек вашим другом, достоин ди он чтобы переломить с ним хлеб и соль ( так было раньше на Руси) , можно ли ему верить?