Пожалуйсто скажите что щначит спорый дождь это для изложения?

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Пожалуйсто скажите что щначит спорый дождь это для изложения?
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