Сколько километров и метров в 2300 метрах в 75750 метр 153000 см

Математика
Сколько километров и метров в 2300 метрах в 75750 метр 153000 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2300м.=2км.300м. 75750м.=75км.750м. 153000см.1км.530м.
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