Как Пимен относится к Григорию??

Литература
Как Пимен относится к Григорию??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покровительственно, с заботой,как учитель к ученику
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С одной и той же станции в одно и то же время вышли в противоположных направлениях два поезда .Скорость поезда 50км\ч,а другого 85км\ч.Какое рассто...
Ответить
Математика
Два обувных мастера отремонтировали одинаковые количество обуви.один работал 4 д??я и ежедневно ремонтирывал12 пар обуви. Другой работал 6 дней. Ск...
Ответить
Физика
Физика. 8 клас. прошу помочь. Напишите подробно) Просто это контрольная.
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста рассказ как Руслан спас Людмилу ОЧЕНЬ ПРОШУ ЗАРАНИЕ СПАСИБО)
Ответить
Математика
На отрезке CD отмечена точка N. Найдите длину отрезка CD, если отрезок CN равен 45 см, а ??трезок ND короче отрезка CN на n см. Упростите получивше...
Ответить