Физика. 8 клас. прошу помочь. Напишите подробно) Просто это контрольная.

Гость: Гость:

1. С телом происходит процесс плавления (переход твёрдого тела в жидкость: AB - нагревание тела, BC - разрушение кристаллической решётки (сам процесс плавления), CD - Нагревание жидкости Тело плавилось примерно 2 минуты 2. Это вода AB - охлаждение воды, BC - восстановление кристаллической решётки (сам процесс кристаллизации) CD - охлаждение льда