Физика. 8 клас. прошу помочь. Напишите подробно) Просто это контрольная.

Физика
Физика. 8 клас. прошу помочь. Напишите подробно) Просто это контрольная.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. С телом происходит процесс плавления (переход твёрдого тела в жидкость: AB - нагревание тела, BC  - разрушение кристаллической решётки (сам процесс плавления), CD - Нагревание жидкости Тело плавилось примерно 2 минуты 2. Это вода AB - охлаждение воды, BC - восстановление кристаллической решётки (сам процесс кристаллизации) CD - охлаждение льда
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