Помогите пожалуйста рассказ как Руслан спас Людмилу ОЧЕНЬ ПРОШУ ЗАРАНИЕ СПАСИБО)
Литература
Помогите пожалуйста рассказ как Руслан спас Людмилу ОЧЕНЬ ПРОШУ ЗАРАНИЕ СПАСИБО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трусливый и коварный Варлаф, наученный старой ведьмой Наиной, убивает спящего Руслана, трижды вонзив ему в грудь свой меч. Но старец-отшельник Финн спасает витязя: "И стал над рыцарем старик, И вспрыснул мертвою водою, И раны засияли вмиг, И труп чудесной красотою Процвел; тогда водой живою Героя старец окропил, И бодрый, полный новых сил, Трепеща жизнью молодою, Встает Руслан, на ясный день Очами жадными взирает... " Прибыв в Киев, Руслан пробуждает Людмилу ото сна, коснувшись её рукой. И всё заканчивается хорошо, как и положено заканчиваться сказкам.)))
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