Макроскопическое строение мышц.
Биология
Макроскопическое строение мышц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ядро мышечного волокна 2 сократительные нити мышечного волокна 3 покровная мембрана 4 соединительная оболочка (фасция) 5 кровеносные сосуды
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