Спиши текст.в каждом предложении найди и подчеркни грамматическую основу и обсто??тельства.определи,что называют обстоятельства.

Русский язык
Спиши текст.в каждом предложении найди и подчеркни грамматическую основу и обсто??тельства.определи,что называют обстоятельства.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обстоятельство-второстепенный член предложения который отвечает на вопросы где?когда?куда?откуда?как?почему?зачем? Обстоятельства обычно выражаются наречиями или существительными в косвенных падежах(Р.п(кого?чего?))(Дат.п(кому?чему?))(вин.п(кого?что?))(Тв.п(кем?чем?))(предл.п(о ком?о чем?)) Обстоятельства подчеркиваются пунктир точка(_._._._)
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