Как можно делить произведение на число? Раздели на 9 произведение. а)28х9х35 б)18х752х800 в)76х512х360 г)155х810х34

Математика

Как можно делить произведение на число? Раздели на 9 произведение. а)28х9х35 б)18х752х800 в)76х512х360 г)155х810х34

Автор: Гость