Как можно делить произведение на число? Раздели на 9 произведение. а)28х9х35 б)18х752х800 в)76х512х360 г)155х810х34

Математика
Как можно делить произведение на число? Раздели на 9 произведение. а)28х9х35 б)18х752х800 в)76х512х360 г)155х810х34
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1)980 2)1203200 3)1556480 4)474300
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