Равноресничные инфузории это?

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РАВНОРЕСНИ́ЧНЫЕ ИНФУЗО́РИИ, подкласс ресничных инфузорий (см. РЕСНИЧНЫЕ ИНФУЗОРИИ). Их важнейшим признаком является равномерный ресничный покров. Клеточный рот располагается на переднем конце клетки. Около него в цитоплазме (см. ЦИТОПЛАЗМА) развивается особый аппарат из микрофибрилл. С его помощью равноресничные инфузории пробивают клетки своих жертв. Подавляющее большинство видов — свободноплавающие хищники, питающиеся разнообразными простейшими (см. ПРОСТЕЙШИЕ), бактериями (см. БАКТЕРИИ) и одноклеточными водорослями (см. ВОДОРОСЛИ). Реже встречаются паразиты позвоночных (см. ПОЗВОНОЧНЫЕ) животных и человека (напр., ихтиофтириус, балантидиум).