Найдите сравнение в стихотворении РОЗЫ Блистая, облака лепились В лазури пламе??ного дня. Две розы под окном раскрылись — Две чаши, полные огня. В окно, в прохладный сумрак дома, Глядел зелёный знойный сад, И сена душная...

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Найдите сравнение в стихотворении РОЗЫ Блистая, облака лепились В лазури пламе??ного дня. Две розы под окном раскрылись — Две чаши, полные огня. В окно, в прохладный сумрак дома, Глядел зелёный знойный сад, И сена душная истома Струила сладкий аромат. Порою, звучный и тяжёлый, Высоко в небе грохотал Громовый гул… Но пели пчёлы, Звенели мухи — день сиял. Порою шумно пробегали Потоки ливней голубых… Но солнце и лазурь мигали В зеркально-зыбком блеске их — И день сиял, и млели розы, Головки томные клоня, И улыбалися сквозь слёзы Очами, полными огня.
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Гость:
Две розы -  две чаши, полные огня
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