Составте небольшой рассказ, применив в качестве вывода пословицу

Гость: Гость:

Один раз моя мама зделала ошибку, а я ей сказала: "Мама ты уже взрослая почему ты делаешь ошибки" На это мама мне казала: "Доча век живи-век учись" Теперь я поняла что даже взрослые или очень много знающие люди могут делать ошибки так как сколько бы мы не учились и знали мы всё равно где то забываем где то даже не знаем всё меняется поэтому мы и делаем ошибки! А вывод один: Век живи-век учись!!!