Составте небольшой рассказ, применив в качестве вывода пословицу

Русский язык
Составте небольшой рассказ, применив в качестве вывода пословицу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один раз моя мама зделала ошибку, а я ей сказала: "Мама ты уже взрослая почему ты делаешь ошибки" На это мама мне казала: "Доча век живи-век учись" Теперь я поняла что даже взрослые или очень много знающие люди могут делать ошибки так как сколько бы мы не учились и знали мы всё равно где то забываем где то даже не знаем всё меняется поэтому мы и делаем ошибки! А вывод один: Век живи-век учись!!!
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