Помогите пожалуйста история срочно
История
Помогите пожалуйста история срочно
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В-2 картинка,а-1 и б-3
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