Перед распродажей ложка и вилка стоили одинаково.На распродаже цену ложки уменьш??ли на 1 рубль,а цену вилки -в 10 раз.Могло ли случится,что ложка на распродаже продавалась дешевле вилки?

Математика
Перед распродажей ложка и вилка стоили одинаково.На распродаже цену ложки уменьш??ли на 1 рубль,а цену вилки -в 10 раз.Могло ли случится,что ложка на распродаже продавалась дешевле вилки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первоначальная цена  -  х На распродаже: Цена  ложки     (х-1) Цена вилки         х/10= 0,1х (х-1) <  0.1x x-0.1x<1 0.9x<1 x<1/0.9 x<10/9 x<1  1/9     Т.е. первоначальная цена   меньше  1  1/9  руб. 1  1/9  руб.  > 1   ⇒  x-1>0  ;   0,1х>0   ⇒  думаю, что может.   Допустим : Первоначальная цена  1 р.  10 коп.  ( т.к.  1  1/9 руб. ≈1 р. 11 коп. , а цена должна быть меньше )  Цена ложки на распродаже  1 р. 10 коп.  -  1 руб.=10 коп. Цена вилки на распродаже    1 р. 10 коп. :10= 110 коп./10 = 11 коп. 10 коп. < 11  коп. ⇒  ложка продается дешевле вилки! Ответ:  да, могло .
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