Перед распродажей ложка и вилка стоили одинаково.На распродаже цену ложки уменьш??ли на 1 рубль,а цену вилки -в 10 раз.Могло ли случится,что ложка на распродаже продавалась дешевле вилки?

Гость: Гость:

Первоначальная цена - х На распродаже: Цена ложки (х-1) Цена вилки х/10= 0,1х (х-1) < 0.1x x-0.1x<1 0.9x<1 x<1/0.9 x<10/9 x<1 1/9 Т.е. первоначальная цена меньше 1 1/9 руб. 1 1/9 руб. > 1 ⇒ x-1>0 ; 0,1х>0 ⇒ думаю, что может. Допустим : Первоначальная цена 1 р. 10 коп. ( т.к. 1 1/9 руб. ≈1 р. 11 коп. , а цена должна быть меньше ) Цена ложки на распродаже 1 р. 10 коп. - 1 руб.=10 коп. Цена вилки на распродаже 1 р. 10 коп. :10= 110 коп./10 = 11 коп. 10 коп. < 11 коп. ⇒ ложка продается дешевле вилки! Ответ: да, могло .