Увеличь произведение чисел 805 и5 на 1025

Математика
Увеличь произведение чисел 805 и5 на 1025
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
805*5+1025=1025+4025=5050
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