Представь картину которую словами рисует писатель слышишь шепот заметь слова ткоторые помогают в этом дай название словестной зарисовке запиши его а рядом укажи звуккоторым передается шепотом спиши текст перед словами в скобках...
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Представь картину которую словами рисует писатель слышишь шепот заметь слова ткоторые помогают в этом дай название словестной зарисовке запиши его а рядом укажи звуккоторым передается шепотом спиши текст перед словами в скобках объясни где можешь выбор букв найди три слова в разных формах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)шептание природы...
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