Помогите срочно! Попугай,канарейка и щегол вместе склевали 45,6 кг. зерна.Попугай и канарейка вместе склевали 29,9 г.,а канарейка и щегол-25,1 г.Сколько зерна склевала каждая птица?

Математика

Помогите срочно! Попугай,канарейка и щегол вместе склевали 45,6 кг. зерна.Попугай и канарейка вместе склевали 29,9 г.,а канарейка и щегол-25,1 г.Сколько зерна склевала каждая птица?

Автор: Гость