Помогите срочно! Попугай,канарейка и щегол вместе склевали 45,6 кг. зерна.Попугай и канарейка вместе склевали 29,9 г.,а канарейка и щегол-25,1 г.Сколько зерна склевала каждая птица?
Математика
Помогите срочно! Попугай,канарейка и щегол вместе склевали 45,6 кг. зерна.Попугай и канарейка вместе склевали 29,9 г.,а канарейка и щегол-25,1 г.Сколько зерна склевала каждая птица?
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