В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЫЖНИКИ ШЛИ 8 Ч СО СКОРОСТЬЮ 15 КМ / Ч А НА ДРУГОЙ ДЕНЬ 9Ч СО СКОРОСТЬЮ 13 КМ / Ч. КАКОЙ ПУТЬ ПРОШЛИ ЛЫЖНИКИ ЗА ЭТИ ДВА ДНЯ. В КАКОЙ ДЕНЬ ОНИ ПРОШЛИ БОЛЬШЕ И НА СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ. пояснение

Математика
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЫЖНИКИ ШЛИ 8 Ч СО СКОРОСТЬЮ 15 КМ / Ч А НА ДРУГОЙ ДЕНЬ 9Ч СО СКОРОСТЬЮ 13 КМ / Ч. КАКОЙ ПУТЬ ПРОШЛИ ЛЫЖНИКИ ЗА ЭТИ ДВА ДНЯ. В КАКОЙ ДЕНЬ ОНИ ПРОШЛИ БОЛЬШЕ И НА СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ. пояснение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15*8=120 км лыжники прошли в первый день. 2) 13*9=117 км лыжники прошли во второй день. 3) 120+117=237 км лыжники прошли за два дня. 4) 120-117=3 км лыжники прошли больше в первый день, чем во второй.
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