В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЫЖНИКИ ШЛИ 8 Ч СО СКОРОСТЬЮ 15 КМ / Ч А НА ДРУГОЙ ДЕНЬ 9Ч СО СКОРОСТЬЮ 13 КМ / Ч. КАКОЙ ПУТЬ ПРОШЛИ ЛЫЖНИКИ ЗА ЭТИ ДВА ДНЯ. В КАКОЙ ДЕНЬ ОНИ ПРОШЛИ БОЛЬШЕ И НА СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ. пояснение

Математика

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЫЖНИКИ ШЛИ 8 Ч СО СКОРОСТЬЮ 15 КМ / Ч А НА ДРУГОЙ ДЕНЬ 9Ч СО СКОРОСТЬЮ 13 КМ / Ч. КАКОЙ ПУТЬ ПРОШЛИ ЛЫЖНИКИ ЗА ЭТИ ДВА ДНЯ. В КАКОЙ ДЕНЬ ОНИ ПРОШЛИ БОЛЬШЕ И НА СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ. пояснение

Автор: Гость