Напиши небольшой текст-описание пейзажа за окном школы.

Гость: Гость:

Школа - место для образование. Из окна блестит солнышко которое улыбается тебе. Из вида не опускает крик маленьких детей и ребят, которые играют в футбол. За окном тебе все улыбаются и ты понимаешь, что на этом свете ты кому-то нужен. Ты нужен: школе, человечеству. Твоя жизнь наполняется счастьем, любовью. Школа - место, где ты можешь познакомиться с другими людьми и познать друг-друга лучше. Место, где ты можешь себя показать и рассказать.