Решить уравнение если известен один его корень 3х^5+х^4-15х^3-5х^2+12х+4=0,х1=-1/3
Алгебра
Решить уравнение если известен один его корень 3х^5+х^4-15х^3-5х^2+12х+4=0,х1=-1/3
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