Вычисли и запиши ответ.книга дороже тетради в 5 раз.за книгу и тетрадь заплатили 120 рублей .сколько нужно всего заплатить за 4 тетради и 2 таких книги?

Математика

Вычисли и запиши ответ.книга дороже тетради в 5 раз.за книгу и тетрадь заплатили 120 рублей .сколько нужно всего заплатить за 4 тетради и 2 таких книги?

Автор: Гость