Вычисли и запиши ответ.книга дороже тетради в 5 раз.за книгу и тетрадь заплатили 120 рублей .сколько нужно всего заплатить за 4 тетради и 2 таких книги?
Математика
Вычисли и запиши ответ.книга дороже тетради в 5 раз.за книгу и тетрадь заплатили 120 рублей .сколько нужно всего заплатить за 4 тетради и 2 таких книги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х руб тетрадь 5х руб книга х+5х=120 6х=120 х=20 рублей стоит 1 тетрадь 20*5=100 рублей стоит книга 20*4=80 рублей стоят 4 тетради 100*2=200 рублей стоят 2 книги 80+200=280 рулей стоят 4 тетради и 2 книги
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