Какой волос - конский или человеческий - лучше использлвать в волосяном гигрометр??? И почему?

Физика
Какой волос - конский или человеческий - лучше использлвать в волосяном гигрометр??? И почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человеческий,причём волос блондинки,так как он тоньше.
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