Сократите дробь: - (8ab)/(ab-3a^2)
Алгебра
Сократите дробь: - (8ab)/(ab-3a^2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши текст. В каждом предложении найди и подчеркни грамматическую основу и обстоятельства . Определи что называют обстоятельства.
Физика
Математика
Как можно делить произведение на число? Раздели на 9 произведение. а)28х9х35 б)18х752х800 в)76х512х360 г)155х810х34
Математика
Вычисли и запиши ответ.книга дороже тетради в 5 раз.за книгу и тетрадь заплатили 120 рублей .сколько нужно всего заплатить за 4 тетради и 2 таких к...