Прорекламируйте дисциплину первобытность

Экономика
Прорекламируйте дисциплину первобытность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дисциплина была немного другой.В то время ходили на охоту и убивали лосей и это называлась дисциплиной!
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