1. Расположите химические элементы ,в порядке возрастания металлических свойств : P ,Na ,Al
Химия
1. Расположите химические элементы ,в порядке возрастания металлических свойств : P ,Na ,Al
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Гость:
Если у тебя P-Pb,то Pb,Al,Na
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