Два обувных мастера отремонтировали одинаковые количество обуви.один работал 4 д??я и ежедневно ремонтирывал12 пар обуви. Другой работал 6 дней. Сколько пар обуви онремонтирывал ежедневно?

Математика
Два обувных мастера отремонтировали одинаковые количество обуви.один работал 4 д??я и ежедневно ремонтирывал12 пар обуви. Другой работал 6 дней. Сколько пар обуви онремонтирывал ежедневно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*12:6=10(пар)-ежедневно ремонт. второй мастер
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