Два обувных мастера отремонтировали одинаковые количество обуви.один работал 4 д??я и ежедневно ремонтирывал12 пар обуви. Другой работал 6 дней. Сколько пар обуви онремонтирывал ежедневно?
Математика
Два обувных мастера отремонтировали одинаковые количество обуви.один работал 4 д??я и ежедневно ремонтирывал12 пар обуви. Другой работал 6 дней. Сколько пар обуви онремонтирывал ежедневно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*12:6=10(пар)-ежедневно ремонт. второй мастер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
На отрезке CD отмечена точка N. Найдите длину отрезка CD, если отрезок CN равен 45 см, а ??трезок ND короче отрезка CN на n см. Упростите получивше...
Математика
Истинные размеры дома на плане выражены 1/20 частью.Найдите действительную длину д??ери,если на плане её длина равна 15 см?