Два обувных мастера отремонтировали одинаковые количество обуви.один работал 4 д??я и ежедневно ремонтирывал12 пар обуви. Другой работал 6 дней. Сколько пар обуви онремонтирывал ежедневно?

Математика

Два обувных мастера отремонтировали одинаковые количество обуви.один работал 4 д??я и ежедневно ремонтирывал12 пар обуви. Другой работал 6 дней. Сколько пар обуви онремонтирывал ежедневно?

Автор: Гость