Составить формулы соединений элементов 2 периода и серы. дам 50 баллов

Химия
Составить формулы соединений элементов 2 периода и серы. дам 50 баллов
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BeO; MgO; CaO;ZnO; SrO; CdO; BaO; HgO; RaO; SO; SO2; SO3
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