Как меняется интонация актёра когда он читает переходит к рассказу о царском сыне?какие черты характера царевича передаёт чтец?
Литература
Как меняется интонация актёра когда он читает переходит к рассказу о царском сыне?какие черты характера царевича передаёт чтец?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давай подумаем. Царский сын он будущая глава. Так что рассказывай более сильнее выражая свои чувства
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