Как меняется интонация актёра когда он читает переходит к рассказу о царском сыне?какие черты характера царевича передаёт чтец?

Литература

Как меняется интонация актёра когда он читает переходит к рассказу о царском сыне?какие черты характера царевича передаёт чтец?

Автор: Гость