Кабінки розважального атракціону "Колесо огляду" послідовно пронумеровано числа??и 1,2,3 і т.д. Скільки всьго є кабінок,якщо відомо,що коли кабінка з номером 24 займає найвищу позицію,то кабінка з номером 10-найнижчу?
Математика
Кабінки розважального атракціону "Колесо огляду" послідовно пронумеровано числа??и 1,2,3 і т.д. Скільки всьго є кабінок,якщо відомо,що коли кабінка з номером 24 займає найвищу позицію,то кабінка з номером 10-найнижчу?
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