27 в степени 2/3 + 1/16 в степени -0,75 -25 в степени 0,5
Алгебра
27 в степени 2/3 + 1/16 в степени -0,75 -25 в степени 0,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∛27²+1÷1/16в степени3/4-√25=∛3∧6+корень 4 степени из16³-5= 3²+корень 4 степени из2 в 12 степени-5=9+2³-5=12
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