Что такое Ночь очень долго думаю

Музыка
Что такое Ночь очень долго думаю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасная пора расслабления и сна .Всё отдыхает.
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