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Основу нервной системы составляют нервные клетки-НЕЙРОНЫ. Они выполняют функции ВОСПРИЯТИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ и ПЕРЕДАЧИ информации. Нервные клетки состоят из ЯДРА, ТЕЛА КЛЕТКИ и нервных ОТРОСТКОВ-рецепторов.