Основу нервной системы составляют нервные клетки

Биология
Основу нервной системы составляют нервные клетки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основу нервной системы составляют  нервные  клетки-НЕЙРОНЫ. Они выполняют функции ВОСПРИЯТИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ и ПЕРЕДАЧИ информации. Нервные клетки состоят из  ЯДРА, ТЕЛА КЛЕТКИ и нервных ОТРОСТКОВ-рецепторов.
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