Образ Петра Гринева из произведения "Капитанская дочка"

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Петр Гринев - главный герой повести. Мне кается Пушкин вложил в его образ все честное,доброе, правильное и благородное.Характер и личность в нем воспитал ег отец, он был такой же честный, добрый,искренний и открытый. Характер отца благородство дворянина в Гриневе все больше прявляется.(Дуэль меду Швабриным и Петром. Когда Швабрин публично оскарблял девушку, а Гринев отстоял ее честь.) Ему 17 лет, русский дворянин, который только что поступил на службу. Гринев не был трусом(Выступает на защиту Белогорской крепости). Такие поступки характеризуют его, как человека, способного любить.