Что такое обстоятельство и обособленное обстоятельство??? приведите примеры в предложениях;)
Русский язык
Что такое обстоятельство и обособленное обстоятельство??? приведите примеры в предложениях;)
Ответ(ы):
Гость:
Обстоятельсво- это самост. часть речи которая выражает признак предмета. Обособленное обстоятельство- это тоже самое что деепичастие.
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