Что такое опорная структура?
Биология
Что такое опорная структура?
Ответ(ы):
Гость:
Структура на что опираестся чего либо
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