Сколько километров пройдёт теплоход за 5 ч двигаясь по течению реки если известно, что скорость течения реки 1500 м ч и это составляет 3/44 собственной скорости теплохода

Математика

Сколько километров пройдёт теплоход за 5 ч двигаясь по течению реки если известно, что скорость течения реки 1500 м ч и это составляет 3/44 собственной скорости теплохода

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