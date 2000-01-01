Сколько километров пройдёт теплоход за 5 ч двигаясь по течению реки если известно, что скорость течения реки 1500 м ч и это составляет 3/44 собственной скорости теплохода

Математика
Сколько километров пройдёт теплоход за 5 ч двигаясь по течению реки если известно, что скорость течения реки 1500 м ч и это составляет 3/44 собственной скорости теплохода
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1500:3/4 = 2000  м/ч = 2 км/ч  скорость теплохода.   2 + 1,5 = 3,5  км/ч скорость теплохода по  течению реки 3,5*5=175 км пройдёт теплоход за 5 часов по течению реки
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