ЧТО ТАКОЕ ОРФОГРАММА
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ЧТО ТАКОЕ ОРФОГРАММА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орфограмма - это правильное написание по соответствующему правилу или по традиции, избираемому из нескольких возможных. Это написание в слове, соответствующее какому-либо орфографическому правилу.
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