что такое племя и чем оно отличается отнарода? Свой вывод подкрепите примерами из материала данного параграфа

География
что такое племя и чем оно отличается отнарода? Свой вывод подкрепите примерами из материала данного параграфа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Племя-группа людей, ощущающая между собой родовую близость. Племя не обязательно обладает территорией компактного проживания и его претензии на какую-либо территорию не обязательно признаны другими группами.. Не каждое племя способно создать своё государство и превратиться с народность, поэтому отсталые племена обречены попасть в зависимость от более передов ых народностей и быть ассимилированными.
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