Что такое подвиг-это
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Что такое подвиг-это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подвиг - это то, что совершил человек. Это очень доблестное и важное для народа, это героический поступок
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