Что такое подвиг-это

Русский язык
Что такое подвиг-это
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подвиг - это то, что совершил человек. Это очень доблестное и важное для народа, это героический поступок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1)(1/b-1/3b)×b/2 2)(2-1/a)÷2a-1/a допоможіть будь ласка
Ответить
Математика
Прямоугольник со сторонами 2 см и 8 см ,Узнай во сколько раз ширина прямоугольника ??еньше чем длина , Чему равен периметр прямоугольника
Ответить
Физика
Тело бросают вертикально с поверхности земли над ямой со скоростью 20 м/с. Где буде?? тело через 5 с? Глубина ямы 30 м.
Ответить
Қазақ тiлi
Мыңдаған, жүз шақты, оннан бірі, тоғыз деген сөздерге сөйлем құру керек. плииииз
Ответить
Алгебра
Задание #6 Докажите что значение выражения является рациональным
Ответить